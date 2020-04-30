Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.04.2020 10:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.04.2020 10:43
    ABONE OL

    Son dakika: açıkladı: yurtlarında kaç kişi var?

    Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 vatandaşın bulunduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

    Bakan açıkladı: Karantina yurtlarında kaç kişi var?
    Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, Türkiye'nin yeni tip virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelesinde önemli merkezlerden olmayı sürdürüyor. Yurtlarda yürütülen le mücadeleye ilişkin açıklama yapan , yeni bilgileri paylaştı.

    Bakan Kasapoğlu, bugüne kadar yurt dışından gelenlerin ya alındığı yurtların, salgın ile mücadelede kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun çalışmalarıyla, devlet ve millet olarak kovid19'a karşı ortak bir mücadele sürdürüyoruz. Güçlü bir devlet olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın koordinesinde dünyanın dört bir yanından gelen vatandaşlarımız İçişleri Bakanlığımızın da katkılarıyla Bakanlığımızın yurtlarında misafir ediliyor. Şu ana kadar 76 ildeki bakanlık yurtlarımızda, halen yurtdışından gelen 29 bin 284 vatandaşımıza ev sahipliği yapılıyor" dedi.




    Bakan Kasapoğlu, 34 bin 452 vatandaşın karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını belirterek, şöyle konuştu;
    "Bir başka gurur ve sevinç kaynağımız da yurtlarımızda kalan vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler… Vatandaşlarımızın dile getirdiği memnuniyet mesajları, bizlere ayrı bir heyecan, ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu süreci atlattığımızda, misafirlerimizi sıhhat ve afiyetle uğurladıktan sonra, yeniden gerçek sahiplerine yani öğrencilerimize en hijyen koşullarda, en güzel şekliyle yurtlarını, yuvalarını tekrar emanet edeceğiz."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Kasapoğlu açıkladı: Karantina yurtlarında kaç kişi var?
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri