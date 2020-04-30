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    • 30.04.2020 18:03
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    'da deposunda ! 10 milyon liralık zarar meydana geldi!

    'da sebze ile meyvelerin bulunduğu deposunda çıkan ve 3 soğuk hava deposuna da sıçrayan , itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralık zararın meydana geldiği öğrenildi.

    Bursa'nın Gürsu ilçesinde, sebze ile meyvelerin bulunduğu soğuk hava deposunda çıkan ve 3 soğuk hava deposuna da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

    Birbirine yakın 6 soğuk hava deposunun bulunduğu bölgede, yangının başladığı soğuk hava deposu ile alevlerin sıçradığı 3 soğuk hava deposu, kullanılamaz hale geldi.

    Diğer depolarda ise yangın nedeniyle hasar meydana geldi. Alevlere 20 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, Bursa'da aniden başlayan şiddetli yağmur da yangının sönmesinde etkili oldu.

    Alevlerin, soğuk hava depolarının etrafında bulunan tarlalara da sıçradığı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldüğü belirtildi.

    Yangın nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralık zararın meydana geldiği öğrenildi.
    Haberler Güncel Bursa'da soğuk hava deposunda yangın! 10 milyon liralık zarar meydana geldi!
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