Bilim insanlarından ezber bozan araştırma! 172 kişiye temas etti ama kimseye bulaştırmadı!

İncelenen vakalar arasında, Fransa'da 172 kişiyle temas halinde olmasına rağmen virüsü kimseye bulaştırmayan 9 yaşında bir çocuk vardı. Çocuk, enfekte olduğunun farkında olmadan Fransa'da üç farklı kayak okuluna gitti.

İnceleme sonucunda, Covid-19'un çocuklarda daha az sıklıkla görüldüğü ve genellikle bunların asemptomatik vakalar olduğu belirlendi.

Uzmanlar "Çocuklardan dikey geçiş olduğuna dair bir kanıt yok. Enfekte olan anne, baba ve bebeklerin diğer gruplardan ciddi bir şekilde etkilenmediği görülüyor" değerlendirmesini yaptı.