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    • 30.04.2020 20:46
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    Adalet Komisyonu 'dosyalar incelenmeden tutukluluğa devam kararı veriliyor' iddialarını yalanladı

    '’ndeki Ağır Ceza Mahkemelerinde koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle dosyalar incelenmeden tutukluluğa devam kararı veriliyor' iddiası yalanlandı.

    Adalet Komisyonu o iddiayı rakamlarla yalanladı

    Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri'ndeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi tahliye edilmiştir' denildi.

    İstanbul Adalet Komisyon Komisyonu Başkanlığı tarafından, sosyal medyada bir avukat tarafından gündeme getirilen, ''nde COVİD-19 tedbirlerinden sonra ceza mahkemelerinde tutuklu sanıkların durumları incelenmeden tahliye ediliyor" paylaşımına ilişkin açıklama yapıldı.

    İŞTE O AÇIKLAMA
    Komisyon Başkanlığınca, söz konusu avukatın paylaşımında yer alan İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesinde 30 Nisan tarihindeki bir duruşmada inceleme yapılmadan otomatik olarak tutukluğun devamına karar verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtirken, "COVİD- 19 virüsünden kaynaklı tedbirlerin uygulanmaya başlamasından bugüne kadar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerindeki tutuklu sanıkların tutukluluk durumları gözden geçirilerek 271 kişi, iddia konusu 10 Ağır Ceza Mahkemesince bu süreçte 6 kişi tahliye edilmiştir. Bu itibarla bahis konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

    Nazif KARAMAN / SABAH

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