30 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları günün çok araştırılanları arasında yerini aldı. Çekiliş sonuçları akşam saatlerinden itibaren bayilerden loto oynayanlar tarafından araştırılıyor. Süper Loto oyununun geçen hafta perşembe günü yapılan çekilişinde, 4 milyon 697 bin 771 lira 31 kuruşluk ikramiye devretti. İşte 30 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve haftanın kazanan numaraları
30 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI
3 - 6- 7 - 8 - 46 - 47
SÜPER LOTO NEDİR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞTE KİM NE KADAR KAZANDI?
Süper Loto oyununun 653'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 697 bin 771 lira 31 kuruşluk ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 24 kişi 14 bin 32 lira 60'ar kuruş, 4 bilen bin 810 kişi 201 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 41 bin 429 kişi 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.