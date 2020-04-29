EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders giriş ekranı ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. EBA canlı ders uygulaması nasıl indirilir? EBA canlı ders sistemiyle uzaktan eğitimde yeni bir düzen oluşturuldu. Öğrenciler ve öğretmenler eğitim sırasında yüz yüze etkileşime girebiliyor. Peki, EBA canlı ders giriş nasıl yapılır? EBA canlı derse katılma ekranı ve EBA canlı ders uygulaması hakkında merak edilenler haberimizde!
EBA CANLI DERS UYGULAMASI İNDİR!
Google Play Store ve Apple Store üzerinden EBA canlı ders uygulaması işlemi yapabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak EBA canlı ders uygulamasını indirebilirsiniz.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI - ANDROİD
EBA CANLI DERS GİRİŞ!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak EBA canlı ders giriş ekranına ulaşabilirsiniz.
EBA CANLI DERS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
EBA CANLI DERS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Size açılan canlı ders olup olmadığını kontrol ettikten sonra canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
EBA CANLI DERS UYGULAMASI HATA VERİYOR SORUNU!
EBA canlı ders uygulamasına girmeye çalışan öğrenciler "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır." uyarısıyla karşılaşıyor. Kimi kullanıcılar da hata uyarısı aldığını belirtiyor. Uygulamanın neden hata verdiğine veya çözümüne ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yoğunluk dolayısıyla hata olduğu düşünülüyor.
SDK INIT FAILED 14 HATASI NEDİR?
Bu hatanın genelde 2 sebebi olabiliyor. Bu iki durumu ortadan kaldırdığınız zaman artık bu hatayı almadan rahatlıkla EBA Canlı Derse bağlanabilirsiniz.
Sebep 1: EBA Canlı Derse bağlanırken üst üste Derse Katıl'a tıklayıp EBA Canlı Ders uygulamasının birkaç defa açılması.
Sebep 2: EBA Canlı Ders Uygulamasını bilgisayarınıza kurarken bilgisayarınızda çalışır vaziyette Anti-Virüs programı olması. Bazı anti-virüs programları kurulumda EBA Canlı Ders programı dosyalarının eksik yüklenmesine sebep oluyor. .dll ile başlayan hataların alınma sebeplerinden birisi de bu.
Çözüm 1: Öncelikle Ctrl+Alt+Delete tuş kombinasyonu ile görev yöneticisi açılır. Buradan aktif vaziyette çalışan EBA Canlı Ders uygulamaları varsa bunlar sonlandırılır. Bu işlemin bir başka yolu da bilgisayarı kapatıp açmaktır.
Çözüm 2: Birinci çözüm işe yaramamışsa ve hala aynı hatayı almaya devam ediyorsanız kurulum aşamasında sorun yaşamışsınız demektir. Bunun çözümü için öncelikle denetim masasından programlar bölümünde kurulu olan EBA Canlı Ders uygulamasını kaldırınız. Daha sonra C:Program Files (X86) veya C:Program Files klasörü içinde yer alan EBA Canlı Ders klasörünü siliniz.
Bu işlemleri yaptıktan sonra Anti-Virüs programınızın korumasını devre dışı bırakın. Varsa yine bilgisayarınızda güvenlik duvarı onu da devre dışı bırakın. Bu işlemleri yaptıktan sonra EBA Canlı Ders uygulamasını EBA'dan Uygulama İndir butonunu kullanarak indirip yeniden kurun. (Varsa daha önce indirdiğiniz dosyadan da kurabilirsiniz.) Bu işlemi yapıp canlı derse bağlanmaya çalıştığınızda artık "Sdk init Failed-14" hatası almayacaksınız.
CANLI SINIF NEDİR?
Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.
Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.
Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.
Pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.
Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor.
Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor.
Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.