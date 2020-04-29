Osman Batur kimdir? Osman Batur tarihteki yeri nedir?

Böke Batur'un Çinlilere yenilmesi akabinde Böke Batur'un Tibet üzerinden Türkiye'ye ulaşmaya çalışırken yakalanıp başının kesilmesinden sonra doğduğu yerde 40 yaşına kadar çiftçilikle uğraştı. 1940 yılına gelindiğinde Çin yönetiminin baskılarını iyice arttırması üzerine silahlı mücadeleye girişti. Osman Bey'in bu hareketi ile 1940'lı yıllarda başlayan direniş çok geçmeden 50 bin kişiye ulaşır.

1941-1943 yılları arasında çete savaşı olarak süren mücadeleler sonucunda Altaylar hemen hemen tamamen Çinlilerden temizlenmişti. Altay Türkleri artık bağımsızlıklarını kazanmıştı ve mücadeleye devam etme kararı verildi. 1944-1945 yılları arasında gerçekleşen mücadele sonucundaysa Tanrı Dağları'nın kuzeyindeki Doğu Türkistan'ın Kazak Türkleri'nin yaşadığı bölgeleri de Çin İstilâsından kurtarılmış oldu.

1950 yılına gelindiğinde Çin devleti sahip olduğu ordunun tamamına yakınını mücadeleye göndermiştir. Sayısal ve teknolojik üstünlüğü olan Çinliler, yavaş yavaş kaybettiği yerleri geri almaya başlar ve Osman Batur'un ordusu artık 4 bin kişi kalır. Osman Batur'un son sığınma yeri Gez Kurt bölgesiydi ve kış dayanılabilecek durumda değildi.