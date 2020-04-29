Osman Batur kimdir? Osman Batur tarihteki yeri nedir? Ölüm yıldönümünde Osman Batur ismi gündem konusu oldu. Sosyal medyada sıkça adına mesajlar paylaşılan Osman Batur kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Çin ve Rus rejimlerine karşı Doğu Türkistan'ın bağımsızlığı için direnen isimlerin başında gelen Osman Batur, 1951 yılında idam edilmişti.
OSMAN BATUR KİMDİR?
Asıl adı Osman İslamoğlu'dur. "Batur" ona kahraman, cesur anlamında milletinin verdiği bir unvandır. 1899 yılında Altay'ın Köktogay bölgesinde Öngdirkara mevkiinde doğmuştur. Altay Kazaklarından orta halli bir çiftçi olan İslâm Bey'in oğludur. Göçebe Kazak hayatını yaşayarak büyüdü. 10 yaşından önce iyi bir binici ve usta bir avcı olan Osman Batur, savaş sanatının inceliklerini 12 yaşında hizmetine girdiği Kazak Türklerinden olan Böke Batur'dan öğrenmiştir.
Böke Batur'un Çinlilere yenilmesi akabinde Böke Batur'un Tibet üzerinden Türkiye'ye ulaşmaya çalışırken yakalanıp başının kesilmesinden sonra doğduğu yerde 40 yaşına kadar çiftçilikle uğraştı. 1940 yılına gelindiğinde Çin yönetiminin baskılarını iyice arttırması üzerine silahlı mücadeleye girişti. Osman Bey'in bu hareketi ile 1940'lı yıllarda başlayan direniş çok geçmeden 50 bin kişiye ulaşır.
1941-1943 yılları arasında çete savaşı olarak süren mücadeleler sonucunda Altaylar hemen hemen tamamen Çinlilerden temizlenmişti. Altay Türkleri artık bağımsızlıklarını kazanmıştı ve mücadeleye devam etme kararı verildi. 1944-1945 yılları arasında gerçekleşen mücadele sonucundaysa Tanrı Dağları'nın kuzeyindeki Doğu Türkistan'ın Kazak Türkleri'nin yaşadığı bölgeleri de Çin İstilâsından kurtarılmış oldu.
1950 yılına gelindiğinde Çin devleti sahip olduğu ordunun tamamına yakınını mücadeleye göndermiştir. Sayısal ve teknolojik üstünlüğü olan Çinliler, yavaş yavaş kaybettiği yerleri geri almaya başlar ve Osman Batur'un ordusu artık 4 bin kişi kalır. Osman Batur'un son sığınma yeri Gez Kurt bölgesiydi ve kış dayanılabilecek durumda değildi.
Bu sebeple dağın eteklerine inmek zorunda kalırlar ve Çin ordusu baskın hücumu yaparak büyük kayıplara neden olur. Bu baskında Osman Batur'un kızı da esir düşer. Osman Batur kalan kişilerle 250 kişi olduğu tahmin edilen esirleri götüren konvoya baskın geçekleştirir ve bu mücadelede 18 Şubat 1951 gecesi sabaha karşı esir düşer.
Osman Batur, halk arasında dolaştırılarak teşhir edildi ve 29 Nisan 1951 tarihinde kurşuna dizilerek öldürüldü.