Türkiye, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da patlak veren ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla mücadelede en geniş kapsamlı tahliye operasyonunu yürütüyor.

Kırgızistan Bişkek'te kalan işadamı M. Emin Annaç, koronavirüs sürecinde kendisine yardımcı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

M. Emin Annaç, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaldırdığı uçakla Kırgızistan Bişkek'ten İstanbul'a geldiklerini, Maltepe Mimar Sinan Yurdu'na getirdiğini belirterek, "Ben bu 350 kişiyi nasıl yerleştirirler diye düşünüyordum. Toplam 30 dakika içinde yurda yerleştik. Yarım saat içinde suyumuzu, yemeğimizi ve ardından çayımızı getirdiler. Sabahları doktorumuz gelerek ateşimizi ölçüyor" dedi.

"DEVLETİMİZİN KALDIRDIĞI UÇAKLA KIRGIZİSTAN'DAN İSTANBUL'A GELDİK"

İşadamı M. Emin Annaç'ın, Kırgızistan'dan ülkemize geliş sürecini ve yurtta yaşadıklarını şöyle anlattı: "İnsanlık alemi tarihinde görülmemiş bir imtihandan geçiyor. Öncelikle hepinize ve hepimize geçmiş olsun. Ben işadamı olarak Kırgızistan Bişkek'te kaldım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaldırdığı uçakla İstanbul'a geldik. Otobüslerle bizi Maltepe Mimar Sinan Yurdu'na getirdiler. Ben bu 350 kişiyi nasıl yerleştirirler diye düşünüyordum. Toplam 30 dakika içinde yurda yerleştik. Girişte bizi güler yüzlü 12 tane masada bekleyen arkadaşlar bekliyordu. 'Nereyi istiyorsunuz, kaçıncı kat' dediler. Ben yüzü nurlu 11. Kat görevlisine gittim, bana çok güzel manzaralı oda verdi. 1105 nolu odaya yerleştim. Gece 21. civarıydı. Yarım saat içinde suyumuzu, yemeğimizi ve ardından çayımızı getirdiler. Aynı anda havlu, sabun, terlik, diş macunu, diş fırçası verdiler. Manzara eşliğinde yemeğimi yedim, çayımı içtim. Çok mutlu oldum. İki günümüz böyle geçti. Günlük doktor kontrolü yapılıyor, saatinde yemeğimiz geliyor. Türkiye Cumhuriyeti devletimize ve emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

"ORUÇ TUTANLARI NOT ALIP SAHUR YEMEĞİMİZİ SICAK ŞEKİLDE VERDİLER"

"Mübarek Ramazan'ın başlangıcı ve Cuma gecesi.. Bizleri bu günlere çıkaran Allah'a şükürler olsun. Görevli arkadaşlar gelip oruç tutup tutmayacağımızı sordular. Oruç tutanları not alıp saat:03.00'de sahur yemeğimizi sıcak şekilde verdiler ve arkasından çayımızı verdiler. Allah'a şükür oruca niyet edip orucumuzu tutmaya niyet ettik."

"ALLAH DEVLETİMİZDEN, CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'DAN VE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZDAN RAZI OLSUN"

"24 Nisan 2020 Cuma günü akşam yemeğimizi saatinde sıcak sıcak getirdiler. Orucumuzu açtık. Görevliler, odamızın temizliği yapılıyor. Dışardan istediğim ihtiyaçlarımızı alıyorlar. Allah'a şükür rahat bir şekilde günümüz geçiyor. Sabahları sabah duası okuyorum. Bazen biraz spor yapıyorum. Namaz, dua ve şükür.. Allah'a çok şükür iyiyim, huzurlu ve mutluyum. Saat:10.30'da doktorumuz geldi, ateşimizi ölçtü. Normal durumdayım. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Türkiye vatandaşıyım, Türküm ve Türkiye'de Gaziantep'te yaşıyorum. Allah, devletimizden, hükümetimizden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve tüm sağlık çalışanlarımızdan razı olsun."

Kenan Kıran/Sabah