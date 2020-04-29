Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak sorusu milyonlarca öğrencinin gündemindeki yerini aldı. Okulların açılacağı tarihi merak eden öğrenci ve veliler arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün konu hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte yapılan son açıklamalar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız. Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla" ifadelerini kullandı.