Cumhuriyet Gazetesi'nin, "İstanbullular artık hava kalitesini izleyebilecek" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İstanbullular hava kalitesini yeni değil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra 1995'den beri izlediği bildirildi. Tüm illerde ise 2004 yılından beri hava kalitesi izlendiği öğrenildi.



HAVA KALİTESİ İZLEME ÇALIŞMALARI 1995 YILINDA BAŞLADI

Ülkemizde hava kalitesi izleme çalışmaları 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2 adet mobil hava kalitesi ölçüm aracı ile başlandı. 1998 yılında 10 sabit hava kalitesi izleme istasyonu kurulumu istasyonda hava kirliliği izlenmeye başlandı. İstasyonların kurulum tarihleri incelendiğinde, hepsinin AK Parti belediye başkanlarının zamanında olduğu, yeni dönemde kurulan bir istasyon olmadığı açıkça görülüyor.



TABLO 1. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT İSTASYONLARIN KURULUM TARİHLERİ

İstasyon Adı İstasyon Kuruluş Yılı Aksaray 1998 Alibeyköy 1998 Arnavutköy 2018 Avcılar 2016 Bağcılar 2018 Beşiktaş 1998 Büyükada 2013 Çatladıkapı 2015 Esenler 1998 Göztepe 2014 Kadıköy 1998 Kağıthane 2014 Kandilli 2015 Kartal 1998 Kumköy 2016 Maslak 2016 Sancaktepe 2018 Sarıyer 1998 Selimiye 2015 Sultangazi 1 2017 Sultangazi 2 2017 Sultangazi 3 2017 Tuzla 2018 Ümraniye 1998 Üsküdar 1998 Yenibosna 1998 Mobil 1 1995 (2007 yılında yenilendi) Mobil 2 1995 (2016 yılında yenilendi)

TÜM İLLERİMİZDE HAVA KALİTESİ 2004'DEN BERİ İZLENİYOR

Öte yandan tüm illerimizde hava kalitesinin anlık olarak izlenmesine yönelik Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın (UHKİA) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2004 yılında kuruldu.







Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nın bugün itibariyle 352 Hava Kalitesi İzleme İstasyonuna ulaştığI; şu an itibariyle tüm illerimizde hava kalitesi 7/24 izlenmekte olup, istasyonlardan elde edilen saatlik ölçüm sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait www.havaizleme.gov.tr web adresinde yayınlanıyor.





TABLO 2. UHKİA İSTASYON LİSTESİ

İstasyon Sahibi Sabit İstasyon Sayısı Mobil İstasyon Sayısı Bakanlık 298 4 İstanbul Belediyesi 26 2 Sanayi 12 - İzmir Büyükşehir Belediyesi 7 - Konya Büyükşehir Belediyesi 3 - TOPLAM 352 -

Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrudan kurulumu yapılan istasyonlar yer alıyor. Söz konusu ağda; belediyeler ya da sanayi tesisleri tarafından kurulumu yapılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ağına entegre olması uygun görülen istasyonlar da bulunuyor.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NE AİT İSTASYONLAR 2007 YILINDAN BERİ ULUSAL HAVA KALİTESİ İZLEME AĞI'NA BAĞLI

Diğer kurum ve kuruluşlara ait istasyonların UHKİA'ya bağlanma sürecinin, ilgililerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurması sonrasında bakanlık tarafından yapılan teknik incelemenin olumlu olması ve istasyonların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ağına bağlanmaya yönelik kriterleri karşılaması durumunda ilgili kurumla protokol imzalanma süreci ile tamamlanıyor. Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi' ne ait istasyonlar 2007 yılından beri Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı'na bağlı çalışıyor.



VATANDAŞLAR HAVANIN KALİTE DEĞERLERİNİ ANLIK ÖĞRENEBİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında geliştirilen mobil uygulama ile vatandaşların, yaşadıkları bölgenin ve soludukları havanın kalite değerlerini artık akıllı cep telefonlarından anlık öğrenebilmeleri sağlandı.





KENAN KIRAN / SABAH





