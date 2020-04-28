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    • 28.04.2020 22:33
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    Son dakika: Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, İzmir'de karantinaya alındı

    Son dakika haberine göre, Hindistan'da yaşayan 69 Türk vatandaşı, tedbirleri kapsamında 'a getirilerek 14 gün gözlem altında kalacakları yurda yerleştirildi.

    Hindistan'dan getirilen 87 kişi karantinaya alındı

    Hindistan'dan getirilen 87 Türk vatandaşı, yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'de karantinaya alındı.

    Türk Hava Yolları uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'na getirilen 1'i çocuk 87 Türk vatandaşı, uçakta gerçekleştirilen sağlık ve pasaport kontrollerinin ardından kendilerini bekleyen otobüslere bindirildi.

    Bu sırada AFAD ekipleri, yolcuların valizlerini dezenfekte etti.

    Yolcular, 14 günlük karantina süresini geçirecekleri İzmir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir öğrenci yurduna götürüldü.

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