Aydın'ın Didim ilçesi havası, denizi, doğası ve tarihi değerleriyle her yıl önemli sayıda yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri İngiliz turistlerin yaşamayı tercih ettiği ilçede ikamet eden yaklaşık 5 bin İngiliz bulunuyor. İşte o İngilizler, Türkiye'ye övgü yağdırdı:
72 yaşındaki Hugh Mcgowan, "Burada dışarıya çıkamadığımız için 155'i arayıp ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında yardım isteyebiliyoruz. Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye'deki hizmet Avrupa'da yok. Türkiye'de olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.
Brian Manson, salgın sürecini evde müzik yaparak geçirmeye çalıştığını söyledi.
Ron Shallish, Coronavirüs sürecinde İngiltere'deki ailesiyle internetten görüntülü konuşuyor.
Hugh Mcgowan (sağda) ve eşi Helen, Türkiye'de gördükleri ilgiden çok memnunlar.
72 yaşındaki Hugh Mcgowan, "Burada dışarıya çıkamadığımız için 155'i arayıp ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında yardım isteyebiliyoruz. Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye'deki hizmet Avrupa'da yok. Türkiye'de olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.
Brian Manson, salgın sürecini evde müzik yaparak geçirmeye çalıştığını söyledi.
Ron Shallish, Coronavirüs sürecinde İngiltere'deki ailesiyle internetten görüntülü konuşuyor.
Hugh Mcgowan (sağda) ve eşi Helen, Türkiye'de gördükleri ilgiden çok memnunlar.