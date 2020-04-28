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    • Güncel
    • 28.04.2020 Gazete
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    ’de yaşayan İngilizler: bizim vazgeçilmez

    ’de yaşayan İngilizler, “ bizim için artık vazgeçilmez” dedi. Her ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyleyen İngilizler, çok şanslı olduklarını belirtti.

    Türkiye harika
    Aydın'ın ilçesi havası, denizi, doğası ve tarihi değerleriyle her yıl önemli sayıda yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Özellikle 65 yaş ve üzeri İngiliz turistlerin yaşamayı tercih ettiği ilçede ikamet eden yaklaşık 5 bin İngiliz bulunuyor. İşte o İngilizler, 'ye övgü yağdırdı:



    72 yaşındaki , "Burada dışarıya çıkamadığımız için 155'i arayıp ihtiyaçlarımızın karşılanması noktasında yardım isteyebiliyoruz. Bizim ülkemizde polis asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye'deki hizmet Avrupa'da yok. Türkiye'de olduğumuz için çok şanslıyız" dedi.



    Brian Manson, salgın sürecini evde müzik yaparak geçirmeye çalıştığını söyledi.



    Ron Shallish, Coronavirüs sürecinde 'deki ailesiyle internetten görüntülü konuşuyor.




    Hugh Mcgowan (sağda) ve eşi Helen, Türkiye'de gördükleri ilgiden çok memnunlar.
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