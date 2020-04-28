Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron, Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı Covid-19 mücadelesinde dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere telefonla aradı. "Sohbetinizi çok özledim" diyen Macron, Türkiye-Fransa arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, daha önce İstanbul'a hiç gelmemiş olan Brigitte Macron'u salgın sonrası Megakent'e davet etti.
Emine Erdoğan, Ramazan'ın gelişini kutladı. Twitter'dan, Gazeteci-yazar Ercümend Ekrem Talu'nun "Hoş Amedi" eserindeki "Merhaba ya Şehr-i Ramazan" sözlerini paylaştı.
Emine Erdoğan, Ramazan'ın gelişini kutladı. Twitter'dan, Gazeteci-yazar Ercümend Ekrem Talu'nun "Hoş Amedi" eserindeki "Merhaba ya Şehr-i Ramazan" sözlerini paylaştı.