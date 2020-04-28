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    • Güncel
    • 28.04.2020 Gazete
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    Brigitte ’ı telefonla aradı

    Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte , Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi 'ı Covid-19 mücadelesinde dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere telefonla aradı.

    Memnuniyet telefonu
    Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte , Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi 'ı Covid-19 mücadelesinde dayanışma mesajlarını paylaşmak üzere telefonla aradı. "Sohbetinizi çok özledim" diyen Macron, Türkiye-Fransa arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, daha önce İstanbul'a hiç gelmemiş olan Brigitte Macron'u salgın sonrası Megakent'e davet etti.

    Emine Erdoğan, Ramazan'ın gelişini kutladı. Twitter'dan, Gazeteci-yazar Ercümend Ekrem Talu'nun "Hoş Amedi" eserindeki "Merhaba ya Şehr-i Ramazan" sözlerini paylaştı.
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