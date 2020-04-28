Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi verdi: Ramazan sonrası çifte bayram

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa seslendi. Coronavirüsle mücadelede müjdeyi verdi: Hasta ve ölüm sayımız giderek azalıyor. Tünelin ucunda ışık göründü. Ramazan ayının bitiminde çifte bayram yapmayı umut ediyoruz. Sokağa çıkma sınırlaması, bayram sonuna kadar devam edecek. 1-3 Mayıs'ta da uygulanacak. 1 Mayıs Cuma marketler 09.00- 14.00 arası açık kalacak.
DÜNYAYA UMUT OLDUK
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi:
HAFTASONU devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız. Marketler 1 Mayıs cuma günü saat 9.00-14.00 arasında açık olacak. ARTIK tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabb'im bizlere kutlamayı nasip etsin.
DÜNYANIN her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.
55 ÜLKEYE salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.
ÜLKEMİZDE eğer İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini, haddini bilecek. Kullanılan üslup, konu ve şahıs boyutunu aşıp doğrudan İslam'a yönelen kasıtlı bir saldırı halini almıştır.
İLETİŞİM Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır.
DÜNYAYA UMUT OLDUK
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çarpıcı mesajlar verdi:
HAFTASONU devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız. Marketler 1 Mayıs cuma günü saat 9.00-14.00 arasında açık olacak. ARTIK tünelin ucu Allah'ın izniyle göründü. Ramazan Bayramı'nı iki bayram olarak Rabb'im bizlere kutlamayı nasip etsin.
DÜNYANIN her yerindeki kardeşlerimize sahip çıktık. 40 bine yakın vatandaşımızı ülkemize getirdik. Şimdi 25 bin vatandaşımızı daha ülkemize getiriyoruz.
55 ÜLKEYE salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz.
ÜLKEMİZDE eğer İslam adına konuşması gereken bir kurum varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu Ankara Barosu'nun yetkisinde olan bir konu değildir. Herkes yerini, haddini bilecek. Kullanılan üslup, konu ve şahıs boyutunu aşıp doğrudan İslam'a yönelen kasıtlı bir saldırı halini almıştır.
İLETİŞİM Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik fütursuz saldırının gerisinde işte bu hastalıklı zihniyet vardır.