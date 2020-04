"AŞILARIN HEPSİ ÇOK ERKEN AŞAMALARDA"

Şu an aşıların insan üzerinde denenmeye başladığını kaydeden Dr. Emiroğlu, "Covid-19 ile ilgili aşı geliştirilmesi çok önemli olduğu için bu sürelerin normal aşı geliştirilmesinden daha kısa süreceğini umuyoruz. Araştırma dönemini de daha kısaya çekmek gibi çalışmalar var ama şu anda aşı ne zaman hazır olur bunu söylemek çok zor. Aşıların hepsi şu an çok erken aşamalarda. Bir terslik gitmemesi lazım ki daha erken dönemde aşı piyasaya sürülebilsin. Özellikle bahsettiğim klinik çalışma fazını 3-6 ay gibi kısaltmaya yönelik çalışmalar var. Yapılan bir başka ön çalışma da, bir aşı gelişirse en kısa zamanda uygulanması için sistemleri hazırlamaya çalışıyoruz; çünkü her biyolojik maddenin her ülkede test edilmesi gerekiyor. Bu tarz sistemleri hazırlamaya yönelik çalışmalar var. Üretimi en kısa sürede hızlandırıp aşıyı fazla sayıda üretmeye yönelik çalışmalarımız var. Ayrıca hangi ülkeler ve bu ülkelerde kimler en yüksek risk grubunda ve kimler öncelikle aşılanacak bunlara ilişkin çalışmalarımız var" dedi.