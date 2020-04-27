Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANKARA BAROSU ERBAŞ'I HEDEF ALDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, eşcinselliği lanetliyor, bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" demiş, Ankara Barosu, Erbaş'ın bu ifadeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir" ifadelerini kullanmıştı.



