Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.04.2020 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.04.2020 17:20
    ABONE OL

    : İşleri Başkanlığından hakkında

    haberi... İşleri Başkanlığı, 'a yönelik açıklama nedeniyle yöneticileri hakkında nda bulundu. Başkanlık, nefret, ayrımcılık, hakaret suçlamalarıyla yargıya başvurdu.

    Diyanet İşleri Başkanlığından Ankara Barosu hakkında suç duyurusu

    İşleri Başkanlığı, yöneticileri hakkında nda bulundu.

    ANKARA BAROSU ERBAŞ'I HEDEF ALDI
    Diyanet İşleri Başkanı , cuma hutbesinde "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, eşcinselliği lanetliyor, bunun hikmeti hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir" demiş, Barosu, Erbaş'ın bu ifadeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmayı şaşkınlıkla ve ibretle izledik. Şaşkınlığımız; sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın, bir devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyledir" ifadelerini kullanmıştı.

    Haberler Güncel Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığından Ankara Barosu hakkında suç duyurusu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri