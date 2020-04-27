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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 mesajı: Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür

    Son dakika haberine göre Başkan kritik Kabine'nin ardından yaptığı konuşmasında ele aldığı meselelerle ilgili hesabından bir paylaşım yaptı.

    Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 mesajı

    Başkan kritik Kabine'nin ardından yaptığı konuşmasında ele aldığı meselelerle ilgili hesabından bir paylaşım yaptı.



    Başkan Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor.

    Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz." ifadelerine yer verdi.


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