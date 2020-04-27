Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kovid-19 mesajı: Türkiye için tünelin ucundaki ışık gözükmüştür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine'nin ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında ele aldığı meselelerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Türkiye bu sıkıntılı dönemi, istikbaline daha güvenle ve umutla baktığı bir motivasyonla geride bırakıyor.



Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz. pic.twitter.com/o7PqXaZtl8 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2020

Başkan Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında,

Gücünü inancımızdan alan sabrımızla, millî birliğimizle, gelişmiş yerli üretim altyapımızla, örnek dayanışmamızla gösterdiğimiz fedakârlığın neticelerini almaya başlıyoruz." ifadelerine yer verdi.





