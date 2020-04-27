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    • Güncel
    • 27.04.2020 Gazete
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    'nin 'na Türk bayrağı yansıtıldı

    , ’nin salgına karşı tıbbi yardımını unutmadı. ’na bayrağımızı yansıttı.4 bin 478 metre yükseklikteki görüntü göğsümüzü kabarttı.

    Türk zirvesi
    Corona, dünyayı yıktı. ise kontrol altına aldı. Hatta 54 ülkeye sağlık malzemesi yolladı.
    Avrupa'nın en zengin ülkesi de Türk maskelerini taktı. Teşekkür olarak bayrağımızı zirveye taşıdı.



    SOSYAL MEDYA YORUMLARI
    AY-YILDIZ'IN gölgesi hepinize yeter...
    NASIL güzel bir bayrağımız varsa artık her yere yakışıyor.
    BURASI Uludağ değil .
    SEN dünyanın en güzel bayrağısın.

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