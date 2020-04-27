Corona, dünyayı yıktı. Türkiye ise kontrol altına aldı. Hatta 54 ülkeye sağlık malzemesi yolladı.
Avrupa'nın en zengin ülkesi İsviçre de Türk maskelerini taktı. Teşekkür olarak bayrağımızı zirveye taşıdı.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
AY-YILDIZ'IN gölgesi hepinize yeter...
NASIL güzel bir bayrağımız varsa artık her yere yakışıyor.
BURASI Uludağ değil Matterhorn Dağı.
SEN dünyanın en güzel bayrağısın.
Avrupa'nın en zengin ülkesi İsviçre de Türk maskelerini taktı. Teşekkür olarak bayrağımızı zirveye taşıdı.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
AY-YILDIZ'IN gölgesi hepinize yeter...
NASIL güzel bir bayrağımız varsa artık her yere yakışıyor.
BURASI Uludağ değil Matterhorn Dağı.
SEN dünyanın en güzel bayrağısın.