



BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle erteledi. Ancak BEDAŞ bazı ilçelerde elektrik bakım-onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

ARNAVUTKÖY ilçesinde, 27.04.2020 02:00 - 27.04.2020 04:00 saatleri arasında, MERKEZ-YEŞİLBAYIR mahallesi 29 EKİM, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sokak bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2447737) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.