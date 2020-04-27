EBA canlı ders giriş! EBA canlı ders uygulaması indirme yolları ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri tarafından sorgulanıyor. EBA canlı ders saatleri merak ediliyor. Haberimizde bulunan bağlantıdan EBA canlı ders uygulamasını indirebilir ve derslere katılabilirsiniz. Canlı sınıf uygulaması sayesinde öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor. İşte, EBA canlı ders giriş ekranı!
EBA CANLI DERS UYGULAMASI
Android ve İOS uyumlu telefonlarda EBA canlı ders uygulamasını kullanabilirsiniz. EBA uygulaması Google Play Store ve AppStore'dan indirilebiliyor.
EBA CANLI DERS GİRİŞ!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak EBA canlı ders giriş ekranına ulaşabilirsiniz.
EBA CANLI DERS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Size açılan canlı ders olup olmadığını kontrol ettikten sonra canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. "Katıl" düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.
CANLI SINIF NEDİR?
Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.
Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.
Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.
Pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.
Uygulamada öğretmenler, öğrencilere canlı ders anlatmanın yanında EBA TV'deki derslerle eş güdümlü olarak kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip çalışma gönderebiliyor.
Öğretmenlerin ve öğrencilerin birbirleriyle etkileşimli ders yapabildiği uygulamada, programda bulunan beyaz tahta uygulamasıyla ekran aktif şekilde kullanılarak ve Akademik Destek bölümünden yararlanılarak soru çözümü yapma gibi imkanlardan da faydalanılıyor.
Ayrıca öğretmenler, sistem vasıtasıyla öğrencilerin başarı durumlarını ve projelerini EBA portfolyo üzerinden takip edebiliyor.
Pandemi nedeniyle sınavlara hazırlanan öğrencilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin ve endişelerin azaltılmasının amaçlandığı uygulamaya öğrencilerin katılımının yüksek olduğu gözlendi.