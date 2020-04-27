Corona virüs 27 Nisan vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Koronavirüs tablosu CANLI harita

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizdeki güncel vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısını merak eden vatandaşlar konu hakkında son haberleri öğrenmek istiyor. Peki, Corona virüs 27 Nisan vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? İşte Koronavirüs Türkiye CANLI harita...

27 NİSAN VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.