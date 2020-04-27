Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.04.2020 00:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.04.2020 00:48
    ABONE OL

    ’ye limonlu kumpas şüphelilerine adli kontrol tedbiri!

    İstanbul İl Başkanı ’nun ’na kumpas olarak lanse ettiği fakat ’ye kumpas olduğu ortaya çıkan “limon videosu” sonrası İlçesi’ndeki şüpheliler gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen kameraman , eski İlçe Başkanı ve çiftçi hakkında karar verildi.

    Limonlu kumpas şüphelilerine adli kontrol tedbiri!

    İstanbul İl Başkanı 'nun 'na kumpas olarak lanse ettiği fakat 'ye kumpas çıkan "limon videosu" sonrası iddialar nedeniyle AK Parti İl Başkanı'mın şikayeti ile başlatılan soruşturma kapsamında kameraman , eski İlçe Başkanı ve eski belediye başkanı , Mersin'in Erdemli İlçesi'nde gözaltına alınmıştı.

    Çiftçi Ömer Tuncer de gözaltına alınan isimlerdendi.

    YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ
    Erdemli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden eski belediye başkanı Ömer Sezer savcılık sorgusu ardından serbest bırakılırken Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği kameraman Mahmut Dölek, çiftçi ve DP eski ilçe başkanı Emrah Toruman ise denetimli serbestlik ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Bilindiği gibi olayı kurgulayan Mahmut Dölek'in 30 Mart 2019 seçimlerinde Millet İttifakı adayını desteklediği ortaya çıkmıştı. Dölek'in CHP'lilerle de çok sayıda fotoğrafı olduğu anlaşılmıştı.

    DAMLA KAYA / SABAH

    Haberler Güncel AK Parti’ye limonlu kumpas şüphelilerine adli kontrol tedbiri!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri