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    • 26.04.2020 21:56
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    Son dakika: , Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

    Son dakika haberine göre, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci dün 'nin 'nin yardımıyla () ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi. Tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki Yunan vatandaşları, Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.

    Türkiye mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

    Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizci dün 'nin 'nin yardımıyla () ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

    Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.

    Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci dün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

    Tahliye edilen denizcilerin uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Büyükelçiliği'ne ait özel bir araçla 'deki İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirtildi.

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