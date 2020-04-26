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    • 26.04.2020 18:10
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    Son dakika: 'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 732'ye yükseldi

    Son dakika haberine göre, 'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi. İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

    İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseliyor
    'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.


    Ayrıntılar geliyor...

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 732'ye yükseldi
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