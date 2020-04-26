Son dakika: İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 20 bin 732'ye yükseldi
Son dakika haberine göre, İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi. İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 413 artarak 20 bin 732'ye yükseldi.