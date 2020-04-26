Okyanusta habersiz karantina

İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan Elena Manighetti ve Ryan Osborne çifti, Corona henüz dünya geneline yayılmamışken, Şubat'ta yelkenli tekne ile Kanarya Adaları'ndan yola çıkıp Karayipler'e doğru yol aldı. Coronavirüs salgını başladığı sırada günlerinin çoğunu okyanusta geçiren çift, internet erişimi sınırlı olduğundan salgından haberdar olamadı. Mart ayı ortasında Guadeloupe'a ayak bastıkları sırada adanın salgın nedeniyle kapalı olduğunu öğrenen Elena, "İtalya vatandaşıyım. Aylardır İtalya'ya gitmemiş olmama rağmen bize giriş talebimizi reddettiklerini söylediler" dedi. Eşi Ryan ise "Vardığımızda virüsün tüm dünyaya bulaştığını fark ettik" şeklinde konuştu. GPS sinyali ile teknelerini takip eden çift, bu sayede seyahat tarihlerini kanıtlayabilirken; denizde 25 gün boyunca salgından habersiz şekilde tecrit içinde oldukları ortaya çıktı.
'KAYIPLAR YAŞADIK'
Salgının dünyaya yayıldığını bilmediklerini belirten Elena, şöyle konuştu: "Ancak 25 gün sonra Karayipler'e vardığımızda anladık neler olduğunu. Memleketim, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde. Ryan ve ben, adaya yerleşene ve babamı aramayı başarana kadar ailemizi nasıl etkilediğini fark etmemiştik. Babam bana panik yapmamamı söyledi ama memleketimden bir fotoğraf gönderdikten sonra durumun ciddiyetinin farkına vardım ve şok oldum. Ailem güvende ancak, yıllardır tanıdığımız insanlar öldü."
Elena Manighetti ve eşi Ryna Osborne, Coronavirüs'ün dünyayı sardığından habersiz, 25 gün boyunca okyanusun ortasında yaşadı.
'KAYIPLAR YAŞADIK'
Salgının dünyaya yayıldığını bilmediklerini belirten Elena, şöyle konuştu: "Ancak 25 gün sonra Karayipler'e vardığımızda anladık neler olduğunu. Memleketim, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde. Ryan ve ben, adaya yerleşene ve babamı aramayı başarana kadar ailemizi nasıl etkilediğini fark etmemiştik. Babam bana panik yapmamamı söyledi ama memleketimden bir fotoğraf gönderdikten sonra durumun ciddiyetinin farkına vardım ve şok oldum. Ailem güvende ancak, yıllardır tanıdığımız insanlar öldü."
Elena Manighetti ve eşi Ryna Osborne, Coronavirüs'ün dünyayı sardığından habersiz, 25 gün boyunca okyanusun ortasında yaşadı.