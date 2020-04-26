KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Fakat bu haber henüz doğrulanmış değil. Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.

Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü. Kim'in yaşam savaşı verdiği yönündeki haberler Güney Kore ve Çin kanadından gelen resmi açıklamalarla yalanlanırken, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediği dikkat çekiyordu.