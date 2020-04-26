Kuzey Kore Kim Jong öldü mü? Bu sorunun yanıtı tüm dünya tarafından merakla bekleniyor. Güney Kore'nin Yonhap haber ajansında yer alan habere göre, Kuzey Kore devlet radyosu Kim Jong-un'un aktif bir şekilde çalıştığını aktardı. Haberde, Kim'in kuzey sınır kasabasında yeni şehir Samjiyon'un kurulmasına yardım eden tüm çalışanlara ve işçilere tüm kalbiyle takdir ettiği belirtildi. Günlerdir Kuzey Kore liderinin sağlık durumuna ilişkin ortaya çıkan söylentilere ise değinilmedi. Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti.
KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?
Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Fakat bu haber henüz doğrulanmış değil. Güney Kore'ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim'in bu toplantıdan sonra 12 Nisan'da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan kentinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı'ndaki villasında tedavi gördüğünü yazdı.
Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim'in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı'na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü. Kim'in yaşam savaşı verdiği yönündeki haberler Güney Kore ve Çin kanadından gelen resmi açıklamalarla yalanlanırken, açıklamalarda Kim'in kalp ameliyatı geçirdiğinin reddedilmediği dikkat çekiyordu.
İDDİALARI ABD MEDYASI ORTAYA ATTI
Geçtiğimiz günlerde, ABD medyasında yer alan haberlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz hafta bir kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Güney Kore haber ajansı Yonhap ise Kim'in durumunun ciddi olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını öne sürmüştü.
ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil. Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir." ifadelerini kullandı.
BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili söylentilerin gerçekliği belirsizliğini korurken, Çin'den içinde doktorların da bulunduğu bir heyetin Kuzey Kore'ye gittiği öne sürülmüştü. ABD basınında çıkan haberlere göre, Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi'nin üst düzey bir yetkilisi liderliğindeki doktor heyeti perşembe günü Kuzey Kore'ye gitmek üzere Pekin'den ayrıldı.
KİM JONG-UN KİMDİR?
Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.
KİM JONG UN AMELİYAT OLDU ŞOK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Resmi medya sessizliğini korurken Güney Kore ve ABD tarafından yalanlamalar geldi, ancak bir internet sitesinde Kim'in sağlık durumuna ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer verildi. Fırlattığı füzelerle dünyanın ödünü koparan ve corona virüs salgını sırasında bile yeni testler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son günlerde yine gündemde.
Ancak dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim, bu kez füzeleriyle değil geçirdiği kalp ameliyatıyla manşetleri süslüyor. Reuters haber ajansı, Kuzey Kore medyasının Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruduğunu bildiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gece yarısı yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil" dedi:
"Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir."
Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi, Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna, göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi.Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü kutlamalarına katılmadı.
Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.
Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu