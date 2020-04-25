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    : , sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kaldı

    haberi... Korona virüs tedbirleri kapsamında ve ’ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti. ’da da kısıtlamayla birlikte boşalan drone ile havadan görüntülendi. İşte o kareler...

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    Çin'in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.



    Alınan kararla birlikte ve 'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması hayata geçmişti.



    Kısıtlamayla birlikte boşalan megakent ise sensizliğe büründü.



    Boş kalan ise kısıtlamanın 3'üncü gününde drone ile havadan görüntülendi.



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    Haberler Güncel Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde de boş kaldı
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