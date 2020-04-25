Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede attığı kararlı ve başarılı madımlar dünya medyasında yer almaya devam ediyor. Koronavirüse karşı etkili önlemler alan ve tıbbi malzeme üretimine hızlı bir şekilde başlayan Türkiye, İngiliz medyasının gündeminde...

BBC'de Türkiye'yle ilgili haberi sunan spiker, "Türk üreticiler hem yurt dışından gelen talebi hem de yerli talebi karşılayabildiklerini söylüyor." ifadesini kullandı.

"İNGİLTERE, YÜZÜNÜ TÜRKİYE'YE DÖNDÜ"

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın paylaştığı videoda, koronavirüsten kötü şekilde etkilenen İngiltere'nin, yardım için yüzünü Türkiye'ye döndüğü, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı için İstanbul'a geldiği hatırlatıldı.





ÜRETİM MERKEZİNİ GÖRÜNTÜLEDİLER

Türkiye'nin maske ve ekipman üretim merkezini gezen BBC'nin İstanbul muhabiri, ülkenin üretim halinde halihazırda İngiltere, İtalya ve İspanya'ya bağış yaptığını bildirdi.

İstanbul genelinde bulunan meslek okullarındaki öğretmenlerin bu acil işe yoğunlaşmış durumda olduğu ifade edildi.

"MESLEK OKULLARI, KARANLIKTA IŞIK OLDU"

Görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi Levent Yazıcı, Türkiye'de mart ayında tespit edilen ilk vakanın ardından bir hafta içinde seri koruyucu ekipman üretimine geçtiklerini kaydetti.

Yazıcı'nın, "Bu okullar karanlıkta bir ışık oldu. Ülke olarak elimizde olsa dünyadaki herkese yardım etmek isterdik." sözleri aktarıldı.

"İNGİLTERE AYNISINI YAPAMADI"

İngiliz muhabirin, "İşi hızla büyütüp bu parçaları üretmeye başladınız. İngiltere'nin aynısını yapamamış olması sizi şaşırtıyor mu?" sorusunu yanıtlayan Yazıcı, "Ben kendi ülkemiz için değerlendireyim. Bu zor zamanları atlatmak için hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ÜRETİM TABANI

Haberde, Türkiye'nin, güçlü üretim tabanını hızla harekete geçirdiğine dikkat çekildi.

Muhabir ayrıca, "Burada her gün yaklaşık 250 önlük üretiyorlar. Bunlar doktorlar için; su geçirmez kumaştan yapılmış. Yıkanıp yeniden kullanılabiliyor." bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE, VİRÜSE HIZLI VE GÜÇLÜ MÜDAHALE ETTİ

BBC'nin muhabiri, kentte hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağının, hayatın bir parçası olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, diğer ülkelerin aksine virüse hızlı ve güçlü bir şekilde müdahale ettiği de haberde aktarıldı.