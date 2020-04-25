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    • 25.04.2020 13:13
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    akademisyen Durmuş Boztuğ'dan 'li ’na tokat gibi cevap!

    ’li Başkanı tarafından ’da çocuklara dağıtılan hediye kolisinden skandal bir çizim çıkmıştı. Çizimde lik bir din olarak gösterilmişti. Bu çizime Alevi bir akademisyen olan Kurucu Rektörü Durmuş Boztuğ tepki geldi. Boztuğ, “İmamoğlu tarafından dağıtılan broşürdeki bu durumu kınıyorum, protesto ediyorum” dedi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi...

    İmamoğlu’na tokat gibi cevap!
    'li , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirmek zorunda olan çocuklar için 100 bin tane hediye kolisi hazırlamıştı.



    Ancak bu kolinin içerisinde yer alan 'Cumhuriyet ve Demokrasi' isimli kitapçık tartışma konusu olmuştu. 23 Nisan temasını içerdiği söylenen kitapçıkta bazı sayfalardaki çizimler ve içerik dikkat çekmişti. Kitapçığın bir sayfasında "Demokrasi için 'sandık' şarttır ama yeterli değildir" denilirken bir başka sayfada din adamlarının görseline yer verilmişti.



    Din adamların çizimlerinin yer aldığı sayfada üstlerine İslamiyet, Hıristiyanlık, lik ve Yahudilik yazılması dikkat çekmişti. Kitapta Alevilik bir din olarak gösterilmişti.



    Skandal çizime bir tepki de Kurucu Rektörü Durmuş Boztuğ'dan geldi. Boztuğ şu sözlerle 'na sitem etti:

    "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu tarafından çocuklara dağıtılan bir broşürde, aşağıda gösterildiği gibi İslamiyet ve Alevilik birbirlerinden ayrı dinler gibi gösterilmiştir.
    Devletimize ve Milletimize Tunceli Munzur Üniversitesi Kurucu Rektörü olarak hizmet etmiş Alevi İslam inancına mensup bir yurttaş olarak; Sn. İmamoğlu tarafından dağıtılan broşürdeki bu durumu kınıyorum, protesto ediyorum ve düzeltiyorum:


    Alevilik İslamın içindedir; Allah'ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed'in SAV peygamberliğini ve Kuran-ı Kerim'in Resulullah Efendimize SAV indirilen Allah'ın Kutsal Kitabı olduğunu kabul eden "Allah-Muhammed-Ali" yoludur… Gerçeğe ve Birliğe HÜ…"

    SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

    Haberler Güncel Alevi akademisyen Durmuş Boztuğ'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu’na tokat gibi cevap!
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