23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tarihi bir etkinliğe imza attı. Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla seslendirdi.
Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı. Duygu dolu anlar, 100 yıl önceki gibi milli birlik ruhunu bir kez daha dünyaya gösterdi.
Vatandaşlar evlerini Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.
Evlerini kırmızı-beyaz balonlarla süslediler.
Vatandaşlar tüm sokakları İstiklal Marşı ile inletti.
MİLLİ İRADE 100 YAŞINDA
TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.
Balkonlar, Türk bayrağı ile donatılırken, pencerelere 23 Nisan özel süsleri asıldı. Duygu dolu anlar, 100 yıl önceki gibi milli birlik ruhunu bir kez daha dünyaya gösterdi.
Başkan Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı: Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz.
Vatandaşlar evlerini Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.
Evlerini kırmızı-beyaz balonlarla süslediler.
Vatandaşlar tüm sokakları İstiklal Marşı ile inletti.
MİLLİ İRADE 100 YAŞINDA
TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ışık, lazer ve havai fişek gösterisi düzenlendi.