Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsten korunmanın en önemli yolu sosyal mesafe ve izoleye dikkat etmekten geçiyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların sosyal iletişimin artmasına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, bu durumun koronavirüsle mücadelede olumsuz etki bırakabileceğini söyledi. Bakanlık bu nedenle ramazanda alınması gereken tedbirleri şöyle açıkladı:

HEKİMİNİZE DANIŞIN

- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen COVID-19 hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.

- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.

- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.

- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.

- Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.

- Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az bir metre aralıkla durulmalıdır.