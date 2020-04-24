Koronavirüsü (Covid-19) tedavi etmenin en iyi umutlarından biri olduğu düşünülen Remdesivir adlı ilacın ilk tam denemede herhangi bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıktı.
Remdesivir adlı ilacın, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılabileceği umuluyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yanlışlıkla, Çin'de yapılan denemenin sonuç vermediğine ilişkin belgeleri yayımladı.
Belgelerde, ilacın denendiği hastaların sağlık durumlarında düzelme görülmediği, kandaki patojen mikrobu oranını da azaltmadığı yazıyor.
İlacı geliştiren Amerikan şirketi Gilead Sciences ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savunuyor.
DSÖ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Yapılan çalışmanın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bilgiyi klinik araştırmalar veri tabanında yayınladığı ancak daha sonra kaldırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic ise bu bilginin kazayla çok erken yüklendiğini söyledi.