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    • 24.04.2020 12:57
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    O belgeler yanlışlıkla basına sızdı! Dünyanın umudu olan ilacı başarısız oldu!

    Dünyayı kasıp kavuran ü durdurmak i ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken virüsü tedavi etmek için büyük umutlardan biri olan tam bir hayal kırıklığı oldu. adlı ilacın ilk tam denemede herhangi bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıktı.

    Koronavirüsü (Covid-19) tedavi etmenin en iyi umutlarından biri olduğu düşünülen Remdesivir adlı ilacın ilk tam denemede herhangi bir etkiye sahip olmadığı ortaya çıktı.

    Remdesivir adlı ilacın, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının tedavisinde kullanılabileceği umuluyordu. Ancak Dünya Sağlık Örgütü yanlışlıkla, Çin'de yapılan denemenin sonuç vermediğine ilişkin belgeleri yayımladı.

    Belgelerde, ilacın denendiği hastaların sağlık durumlarında düzelme görülmediği, kandaki patojen mikrobu oranını da azaltmadığı yazıyor.

    İlacı geliştiren Amerikan şirketi Gilead Sciences ise çalışmanın sonuçlarının yanlış aktarıldığını savunuyor.

    DSÖ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
    Yapılan çalışmanın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bilgiyi klinik araştırmalar veri tabanında yayınladığı ancak daha sonra kaldırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic ise bu bilginin kazayla çok erken yüklendiğini söyledi.

    DSÖ Sözcüsü Jasarevic, "Yazarlar tarafından DSÖ'ye gönderilen ve yanlışlıkla web sitesinde yayınlanan taslak belge, hata fark edilir edilmez kaldırıldı. Makale hakem değerlendirmesine tabi tutuluyor ve DSÖ'nün açıklamalarından önce son bir versiyonunu bekliyoruz" dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel O belgeler yanlışlıkla basına sızdı! Dünyanın umudu olan koronavirüs ilacı başarısız oldu!
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