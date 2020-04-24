DSÖ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yapılan çalışmanın başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bilgiyi klinik araştırmalar veri tabanında yayınladığı ancak daha sonra kaldırdığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sözcüsü Tarik Jasarevic ise bu bilginin kazayla çok erken yüklendiğini söyledi.