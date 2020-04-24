Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğuna dair ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini aldı. Bu nedenle arama motorlarında Kuzey Kore Başkanı Kim Jong öldü mü sorusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

KUZEY KORE BAŞKANI KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983'te dünyaya geldi. 2011'den bu yana Kuzey Kore'nin Yüce Lideri ve 2012'den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994'ten 2011'e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il'in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948'den 1994'e kadar Kuzey Kore'nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung'un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.