Adam olan çocuklar

Liderler 23 Nisan'da koltuğunu çocuklara devretti. Onlardan birisi de Mine Yenice Kurtoğlu (36) idi.







1994'te Türkiye'nin ilk kadın başbakanı olan Tansu Çiller'in koltuğuna oturan Kurtoğlu, solistlik yaparak sesiyle büyüledi.







"O gün salondaki her şeyin ışıldadığını hatırlıyorum" dedi.









2005'te dönemin Başbakanı Erdoğan'ın koltuğuna oturan 25 yaşındaki Yunus Emre Saygeniş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. "Okulda adım 'Başbakan' olmuştu. Erdoğan bana bir saat hediye etmişti. O saati ve o gün giydiğim takım elbiseyi hâlâ saklıyorum" dedi.











HEDİYESİ HEP YANINDA

1999'da Başbakan Ecevit'in koltuğuna oturan Kemal Tuğrul Sümer (36), İletişim ve Tasarım Bölümü'nü bitirdi. "Ecevit bana, o dönem için değerli bir databank ve bir de kol saati hediye etmişti" dedi.







KOLTUK ONLARA GİTTİ

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarını bir günlüğüne çocuklara bıraktı. Çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı. Altına "Evden çıkabilseydik Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık. Çıkamadığımız için biz de sosyal medyasına oturduk" yazıldı.









Bursa'da Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, makam koltuğunu sokağa çıkamayan 8 yaşındaki İrem Yörümez'in evine taşıdı.



