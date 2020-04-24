TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan 23 Nisan programı, Corona yüzünden uygulanamadı.
Tüm Türkiye, dün gece saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıktı. İstiklal Marşı'nı okuyup bayramı kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de sosyal mesafeyi sağladı. Yüzlerine de maske taktı.
THY'nin Boeing 777-300 (ER) tipi uçağı, TK-1920 sayılı sefer için havalandı. Ankara hava sahasında tur attı.
Gökyüzünde çizdiği rota, hava radarlarında Ay Yıldız'ın izini bıraktı. Bu görüntüler sosyal medyayı patlattı.
ÇOK HAVALI
Türkiye, Meclis'inin 100. yılını kutladı. Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir uçuş yaptı. Dün sabah saatlerinde TC-JJF tescilli Boeing 777-300 (ER) tipi TK1920 sefer sayılı uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya havalandı. Bu özel gün anısına Ankara Hava Sahası üzerinde tur atıp, gökyüzünde ay yıldız izini bıraktı. Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, TBMM üzerine geldiğinde özel bir anons yaptı. Gazi Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözüne atıf da yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.
AY VE YILDIZI BULUŞTURDULAR
Pilotlar, ay yıldızlı bayrağımızı çizip milyonları duygulandırdı.
100 YILLIK GURUR
Coronavirüs ile mücadele eden Türkiye, kenetlendi. Salgını bitirmek için yapılan uyarıları harfiyen dinledi. Herkes evine çekildi. 81 ilde yaşayan 63 milyon vatandaş TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için el ele verdi. Virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan minikler, bu kez bayramı evlerinde kutlayabildi. Balkonlar ve pencereler, ay yıldızlı bayraklarla süslendi. 7'den 70'e herkes, bayram coşkusunu hissetti.
Şanlıurfalı çocuklar, bayramlarını aileleriyle tarlada kutladı. Ay-Yıldızlı Türk bayrağını açıp İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.
Gaziantepliler 100. yıl çoşkusunu hep birlikte yaşadı. Balkonlar balon ve bayraklarla donatıldı.
Adana'da renkli kutlamalar yapıldı. Kortejdeki araçlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Balkonlara çıkan çocuk ve ailelere el salladı.
Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, miniklere bayram sürprizi yaptı.
İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu vardı. Hüma ve Metin Kalaycı kardeşler şiir okuyup arkadaşlarının bayramını kutladı.
23 Nisan, 7'den 70'e herkes tarafından çoşkuyla kutlandı. Bayrağını kapan, soluğu balkonunda aldı.
İlkokul öğrencisi Aysima Saykın, Gazi Atatürk'ün hediyesi olan bayramı için evinin bahçesini süsledi. Ay-Yıldızlı bayrağı ile umutla gülümsedi...
Üsküdar'da bir anaokulunda, öğrencilerin maketleri yapıldı. Çocukların mesajları alınan ses kayıtları ile hoparlörden yayınlandı.
GELECEĞİMİZ SİZLERSİNİZ
İstanbul Küçükçekmece Göktürk İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri de bayram coşkusu yaşadı. Fotoğraflarından oluşan pankartı EBA sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri Ayşe Cesur ile paylaştı.
DİYANET'TEN BAYRAM MESAJI
Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı: "Gazi Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Çocuklarımızın bayramını kutluyoruz."
Tüm Türkiye, dün gece saat 21.00'de balkon ve pencerelere çıktı. İstiklal Marşı'nı okuyup bayramı kutladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de sosyal mesafeyi sağladı. Yüzlerine de maske taktı.
THY'nin Boeing 777-300 (ER) tipi uçağı, TK-1920 sayılı sefer için havalandı. Ankara hava sahasında tur attı.
Gökyüzünde çizdiği rota, hava radarlarında Ay Yıldız'ın izini bıraktı. Bu görüntüler sosyal medyayı patlattı.
ÇOK HAVALI
Türkiye, Meclis'inin 100. yılını kutladı. Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir uçuş yaptı. Dün sabah saatlerinde TC-JJF tescilli Boeing 777-300 (ER) tipi TK1920 sefer sayılı uçağı, İstanbul'dan Ankara'ya havalandı. Bu özel gün anısına Ankara Hava Sahası üzerinde tur atıp, gökyüzünde ay yıldız izini bıraktı. Kaptan Pilot Öner Samyel ve Pilot Murat Gülkanat, TBMM üzerine geldiğinde özel bir anons yaptı. Gazi Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözüne atıf da yapılan anonsta, onun emanet ettiği mirasın gökyüzündeki bekçileri olunduğu vurgulandı.
AY VE YILDIZI BULUŞTURDULAR
Pilotlar, ay yıldızlı bayrağımızı çizip milyonları duygulandırdı.
100 YILLIK GURUR
Coronavirüs ile mücadele eden Türkiye, kenetlendi. Salgını bitirmek için yapılan uyarıları harfiyen dinledi. Herkes evine çekildi. 81 ilde yaşayan 63 milyon vatandaş TBMM'nin kuruluşunun 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için el ele verdi. Virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan minikler, bu kez bayramı evlerinde kutlayabildi. Balkonlar ve pencereler, ay yıldızlı bayraklarla süslendi. 7'den 70'e herkes, bayram coşkusunu hissetti.
Şanlıurfalı çocuklar, bayramlarını aileleriyle tarlada kutladı. Ay-Yıldızlı Türk bayrağını açıp İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan seslendirdi.
Gaziantepliler 100. yıl çoşkusunu hep birlikte yaşadı. Balkonlar balon ve bayraklarla donatıldı.
Adana'da renkli kutlamalar yapıldı. Kortejdeki araçlar Türk bayraklarıyla donatıldı. Balkonlara çıkan çocuk ve ailelere el salladı.
Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, miniklere bayram sürprizi yaptı.
İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu vardı. Hüma ve Metin Kalaycı kardeşler şiir okuyup arkadaşlarının bayramını kutladı.
23 Nisan, 7'den 70'e herkes tarafından çoşkuyla kutlandı. Bayrağını kapan, soluğu balkonunda aldı.
İlkokul öğrencisi Aysima Saykın, Gazi Atatürk'ün hediyesi olan bayramı için evinin bahçesini süsledi. Ay-Yıldızlı bayrağı ile umutla gülümsedi...
Üsküdar'da bir anaokulunda, öğrencilerin maketleri yapıldı. Çocukların mesajları alınan ses kayıtları ile hoparlörden yayınlandı.
GELECEĞİMİZ SİZLERSİNİZ
İstanbul Küçükçekmece Göktürk İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri de bayram coşkusu yaşadı. Fotoğraflarından oluşan pankartı EBA sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri Ayşe Cesur ile paylaştı.
DİYANET'TEN BAYRAM MESAJI
Diyanet İşleri Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı: "Gazi Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Çocuklarımızın bayramını kutluyoruz."