Rus virolog Prof. Dr. Nikolay Malışev, yeni tip corona virüsün (Covid-19) çıkış noktasına ilişkin yorumda bulundu.
Salgınların genelde Güneydoğu Asya'dan geldiğini yineleyen Malışev, bu bölgede yaşayan çok sayıda hayvan türünün çeşitli virüslerin taşıyıcıları olduğunu ve bu virüsleri insana bulaştırabildiğini anlattı.
Uzman, corona virüsün daha çok yarasalarda görülse de aslan, kaplan ve panterlerde de rastlandığını kaydetti.
Rus Zvezda televizyonundaki 'Mejdu tem' (Bu arada) adlı programa katılan Malışev, "Yarasaların genomunda, neredeyse yüzde 80 oranında, bu rezaleti çıkaran corona virüsünkine benzer genler var" dedi.
Öte yandan dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşmüştü.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele konusunu müzakere ettikleri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aktif katılımıyla uluslararası çabaların yakın koordinasyonunun önemine dikkati çektikleri bildirildi.
Rusya'da 58 bin corona virüs vakası bulunurken, salgın nedeniyle 513 kişi yaşamını yitirdi.