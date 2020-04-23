Salgınların genelde Güneydoğu Asya'dan geldiğini yineleyen Malışev, bu bölgede yaşayan çok sayıda hayvan türünün çeşitli virüslerin taşıyıcıları olduğunu ve bu virüsleri insana bulaştırabildiğini anlattı.

Uzman, corona virüsün daha çok yarasalarda görülse de aslan, kaplan ve panterlerde de rastlandığını kaydetti.