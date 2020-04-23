Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2020 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2020 10:23
    ABONE OL

    Hurma fiyatları ne kadar? Medine Hurması, Yaş Hurması, Kudüs Hurması fiyatları 2020

    Ramazan ayı denildiğinde akla gelen lezzetlerden biri hurmadır. Sahur ve iftar sofralarını süsleyen hurma ile açmak faziletlidir. Bereketin simgesi olan hurma girdiği evde ve sofrada da bereketin bolluğun artması demektir. Peki 2020 hurma fiyatları ne kadar? Medine Hurması, Yaş Hurması ve Kudüs Hurması’nın 2020 fiyatlarını sizler için derledik.

    Hurma fiyatları ne kadar? Medine Hurması, Yaş Hurması, Kudüs Hurması fiyatları 2020

    24 Nisan Cuma günü Ramazan ayı başlıyor. On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesiyle birlikte Müslüman vatandaşlar 2020 hurma fiyatlarını da merak edip araştırmaya başladı. Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Medine Hurması, Yaş Hurması, Kudüs Hurması kaç liradan satılacak?

    2020 HURMA FİYATLARI

    2020 hurma fiyatlarında belirgin bir artış olmadığı gözlendi. Satıcılar geçen yıla oranla hurmaya ilginin azaldığını söylerken fiyatların ise aynı kaldığına dikkat çekti. Hurma fiyatları 18 liradan başlayıp 150 liraya kadar çıkıyor. Geçen yıl 60-80 lira olan hurmalar bu sene de aynı fiyattan satılıyor. Kilosu 60 lira olan Medine mebrum hurması ise insanların en çok tercih ettiği hurmalardan biri. Bunun biraz daha büyükleri, kilosu 80 liradan satılıyor. Acve hurmasının kilosu ise 150 liradan vatandaşın beğenisine sunuluyor.



    HURMANIN FAYDALARI

    Tam bir şifa kaynağı olan hurmayı sadece Ramazan'da değil her zaman yiyebilirsiniz. Tatlı krizlerinizin önüne doğal bir şekilde geçen hurmanın faydalarını paylaştık.

    -Sindirimi kolaylaştır
    -Cildi gençleştirir
    -Kilo kontrolü sağlar
    -Kas kramplarını giderir
    -Kalp sağlığını korur
    -Strese iyi gelir
    -Enerji deposudur
    -Kansızlığı önler
    -Bağışıklığı destekler
    -Kemikleri güçlendirir

    Haberler Güncel Hurma fiyatları ne kadar? Medine Hurması, Yaş Hurması, Kudüs Hurması fiyatları 2020
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri