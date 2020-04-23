Ramazan ayı bereketiyle sofralarımızı şenlendiriyor. Hiç bitmesin dediğimiz, bitmeye yakın hüzünlendiğimiz 11 ayın sultanı Ramazan ayında birbirinden çeşitli binlerce yemek sofralarımızda yerini alıyor. Lokma sizlere Ramazan ayına özel olarak 30 gün boyunca iftar menüsü hazırlıyor. 'İftara ne yapsam?' telaşınıza son veren Lokma ile Ramazanın tadını çıkarabilirsiniz. Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var.
BUGÜN İFTARDA NE PİŞİRSEM?
TARHANA BULAMACI
Malzemeler;
1 su bardağı toz tarhana
2 su bardağı soğuk su
1 adet orta boy soğan
2 çorba kaşığı sıvı yağ
Tuz
Üzeri için;
Kavata biberi
PAPAZ YAHNİSİ
Malzemeler;
Yarım kg kuzu kuşbaşı
1.5 çorba kaşığı salça
300 gr arpacık soğan
2 su bardağı su
2 çorba kaşığı tereyağı
4-5 diş sarımsak
1 çorba kaşığı zeytinyağı
2-3 damla sirke
Tuz
Karabiber
EKMEK KADAYIFI
Malzemeler;
1 adet hazır ekmek kadayıfı
1 litre su
Şerbet için;
1 kg toz şeker
2 litre sıcak su
Servis için;
Kaymak
Ramazan iftar menüsü:
Kıtırlı Mercimek Çorbası:
Ramazan ayının vazgeçilmez, içimizi ısıtacak çorbası mercimek sizi uzun süre tok tutacak. Günün her vaktinde ve hastalıklarda sevilerek içilen mercimek çorbası Ramazan ayında da sofralarınızın baş köşesinde olacak.
Patlıcanlı Orta Yemeği:
Konya'nın en lezzetli yemek tariflerinden biri olan patlıcanlı orta yemeği Ramazan ayında sofralarınızı şenlendirecek. Yöresel yemekler içinde kendine has lezzetliyle Ramazan boyunca sık sık tercih edeceğiniz tarifler arasında olacak. Tüm gün tutulan orucun ardından böylesi lezzetli bir yemek yorgunluğunuzu da unutturacak.
Sarımsaklı Pilav:
Osmanlı mutfağında ilk pilav tariflerine II. Murad döneminde yazılan Şirvani'nin kitabında rastlarız. Sonrasında birçok çeşidi yapılan pilavlar lezzetiyle dünyaya nam saldı. Bir de bu pilavın lezzetini faydası tartışılmayan sarımsakla deneyin. Sofralarınızın ayrılmaz bir parçası olan pilavın sarımsak ile uyumuna bayılacaksınız. Üstelik Ramazan ayı içerisinde bu kolay yemek sizin yardımcınız olacak. Farklı lezzet ve tarif denemek isteyenler içinse sarımsaklı pilav en güzel örneklerden birisi olmaya aday.
Güllaç:
Ramazan demek güllaç demektir. Ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllaç hafif olması ve lezzetiyle 29 gün boyunca sıklıkla masalarımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Osmanlı saray mutfağına giren güllaç günümüzdeki mutfaklarında vazgeçilmez bir parçası haline gelmeyi başardı. Üstüne serpeceğiniz fıstıklarla muhteşem bir görünüme kavuşan güllaç damaklarınızda unutlmaz bir tat bırakacak. Şimdiden afiyet olsun.
ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?
" Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya " şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç içinniyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.
İFTAR DUASI
"Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.""Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!""Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!""Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!"
RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?
Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah'ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:
Oruç tutmak
Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak
Kur'an okumak
Namazları cemaatle kılmak
Sahur yapmak
İftar ettirmek
Kadir Gecesini aramak
Sabretmek
İhsan ve ikramda bulunmak
Tövbe etmek
Cenneti istemek
Çokça Kelime-i Tevhid söylemek
Ramazan umresi yapmak
Açları doyurmak
EVDE KOLAYCA HAZIRNANA RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
Malzemeler
-1 paket maya
-2 su bardağı ılık süt
-yarım tatlı kaşığı şeker
-yarım su bardağı ılık su
-yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği
-1 yemek kaşığı tuz
-5. 5 su bardağı un
Hamura sekil vermek için;
-1 yemek kaşığı un
-5-6 yemek kaşığı su
Üstüne sürmek için:
-bir yumurtanın sarısı
-1 yemek kaşığı sıvı yağ
-1 yemek kaşığı süt
-1 tatlı kaşığı yoğurt
İsteğe göre susam ve çörek otu dökülebilir.
Yapılışı:
Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyip 10 dakika bekletin. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyin. Hamuru yoğurun ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekletin. Hamuru 2 ya da 3 parçaya bölün. Tezgaha un serptikten sonra her parçayı alıp elinizi de unluyarak açın. Nasıl şekil vermek istediğiniz tamamen size kalmış.
Açtığınız hamuru yağladığımız tepsiye koyun. Elinizi unlu sulu karışıma batırarak önce kenar kısımlarına sonra orta kısma iyice bastırarak kare ya da baklava dilimi gibi şekil verin. Hamuru yarım saat mayalanması için bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına yukarıdaki işlemi tekrarlayın. Çatal ile delikler oluşturun ve üzerine sos sürüp, bolca susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.