Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.04.2020 15:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2020 15:29
    ABONE OL

    lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı "ekstra sosyal mesafe"

    'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ’nde düzenlenen anma töreninde Genel Başkanı 'nin, lideri 'na karşı fazla mesafeli olması dikkat çekti.

    Bahçeli, Kılıçdaroğlu'ndan uzak durdu

    Meclis'in açılışının 100. yıl dönümü törenleri kapsamında 'nde anma töreni düzenlendi. Genel Başkanı ve Genel Başkanı da törene katılan isimler arasında yer aldı.

    BAHÇELİ'DEN "EKSTRA SOSYAL MESAFE"
    Kurmaylarıyla birlikte koronavirüse karşı maske takarak törene katılan liderler arasında soğuk rüzgarlar esti. Tören sırasında sosyal mesafeye dikkat edilirken MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin CHP Lideri'nden uzak durmak için mesafeyi daha fazla tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.





    Haberler Güncel MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na karşı "ekstra sosyal mesafe"
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri