Şentop, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Meclis'in, Türk milletinin istikbalini tayin etme irade ve inancının bir sonucu olarak 23 Nisan 1920'de açıldığını anımsattı.

İşgalci ve istilacı düşmanlara karşı bağımsızlık ve hürriyet meşalesini yakan TBMM'nin, bu yıl açılışının 100. yılına eriştiğine işaret eden Şentop, şöyle devam etti:

"Milletçe TBMM'nin açılışını bugüne kadar alanlarda, meydanlarda büyük bir coşku ve heyecanla kutladık. Ancak bu yıl yüreğimiz buruk. Kovid-19 salgınına karşı aldığımız sağlık tedbirleri çerçevesinde bu yıl coşkumuzu, heyecanımızı alanlara, meydanlara taşıramadığımız için mahzunuz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bu yıl evlerimizde kutlayacağız. İnşallah gelecek yıldan itibaren daha coşkulu, daha heyecanlı bir şekilde kutlamalarımızı devam ettireceğiz. Türk milletinin ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşama inanç ve iradesini en gür şekilde ifade edeceğiz."





"ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIMIZIN DAHA DUYARLI OLACAKLARINI BİLİYORUM"

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Evlerimizde yapacağımız kutlamalara bütün vatandaşlarımın büyük bir şevkle iştirak etmesini bekliyorum. Bunun için herkesi, 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de de balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı'mızı söylemeye davet ediyorum. Hürriyet ve istiklale olan aşkımızı İstiklal Marşı'mızı en gür şekilde söyleyerek gösterelim.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlama konusunda özellikle çocuklarımızın daha duyarlı olacaklarını biliyorum. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı onlara armağan etti. Bütün çocuklarımızı en güzel kıyafetleriyle pencerelerinde, balkonlarında birlikte İstiklal Marşı'mızı söylemeye bekliyorum. TBMM'nin 100. yılı vesilesiyle bütün vatandaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hürriyet ve bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, cennet vatanımızı bizlere armağan eden Meclisimizin kurucu büyüklerini, bugünlere ulaşmamızda emeği geçen bütün şehitlerimizi, gazilerimizi, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."