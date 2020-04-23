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    • 23.04.2020 12:25
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    tedbirleri kapsamında Macaristan’dan uçakla getirilen şahsa "aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

    Macaristan’dan ’e Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen yolculardan biri, sosyal medya hesabından Bingöl hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanınca hakkında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatıldı.

    Bingöl'e hakarete soruşturma
    Korona virüs tedbirler kapsamında yurt dışından 'e getirilen 123 yolcudan , sosyal medya hesabından Bingöl'e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    NANKÖRLÜĞÜN BÖYLESİ!
    Pelin Portakal, pasaportundaki Bingöl giriş damgasını Twitter hesabından paylaşarak, "Fu.k Bingöl.. Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim." ifadelerini kullandı.

    Pelin Portakal'ın bu hakaret dolu paylaşımı, tepkilere neden oldu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

    Haberler Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında Macaristan’dan uçakla getirilen şahsa "aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı
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