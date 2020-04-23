Korona virüs tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl'e getirilen 123 yolcudan Pelin Portakal , sosyal medya hesabından Bingöl'e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
NANKÖRLÜĞÜN BÖYLESİ!
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.
NANKÖRLÜĞÜN BÖYLESİ!
Pelin Portakal, pasaportundaki Bingöl giriş damgasını Twitter hesabından paylaşarak, "Fu.k Bingöl.. Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim." ifadelerini kullandı.
Pelin Portakal'ın bu hakaret dolu paylaşımı, tepkilere neden oldu.SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Dün gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan Pelin Portakal adlı şahıs hakkında paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.