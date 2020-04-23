Korona virüs tedbirler kapsamında yurt dışından Bingöl 'e getirilen 123 yolcudan Pelin Portakal , sosyal medya hesabından Bingöl'e dair yapmış olduğu hareket içerikli mesajın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

NANKÖRLÜĞÜN BÖYLESİ!

Pelin Portakal, pasaportundaki Bingöl giriş damgasını Twitter hesabından paylaşarak, "Fu.k Bingöl.. Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte-Bingöl seferine tanık oldum resmen. Pasaportumdan bu kara lekeyi nasıl silerim." ifadelerini kullandı.





Pelin Portakal'ın bu hakaret dolu paylaşımı, tepkilere neden oldu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada,denildi.