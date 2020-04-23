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    • Güncel
    • 23.04.2020 Gazete
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    'da ’nin açılışının 100. yıldönümünde tek yürek!

    ’nin açılışının 100. yıldönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyoruz. Corona, 83 milyonun tek yürek olmasını engelleyemedi. Milyonlar evlerini bayraklarla süsledi. Birlik mesajı verdi.

    Türkiye tek yürek

    Coronavirüs, Türk milletinin tek yürek asla olmasına engel değil!

    Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 100. yıl dönümünde evlerde coşkuyla kutlanıyor.

    23 NİSAN 100'ÜNCÜ YIL MARŞI

    Gözlerimde ışık gibi
    Bağımsızlık hediyesi
    Uyandırır bir bayrama
    Bu dünyada bir tek bizi
    Gurur bizim, inanç bizim

    Yarınlar bizim sen buna inan
    Atamızdan armağan
    Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
    Kanatlanan kuşlar gibi
    Sonsuz mavi gökler gibi
    Selam gönder tüm dünyaya
    Dalgalanan bayrağım gibi

    Gurur bizim, sevinç bizim
    Yarınlar bizim sen buna inan
    Atamızdan armağan
    Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

    HAYDİ ÇOCUKLAR SİZİN!
    ATV, bu 23 Nisan'da ekranını çocuklara açtı. Çocuklarımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranından duyuruyor.

    Milletimizin gönlünde bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklarımız ile bayram coşkusu atv'de yaşanacak! TÜRKİYE'NİN dört bir yanındaki çocukların gönderdiği şarkılar, şiirler ve mesajlar; Hercai'nin minik yıldızı Ebrar Demirbilek'in sunumuyla ekrana gelecek. "ATV'de 23 Nisan" programı, bu akşam saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle olacak.

    AS BAYRAKLARI
    ATV'nin     başarılı sunucusu Esra Erol, evine dev Türk bayrağını astı. Başarılı sunucu, "Haydi Türkiye, as bayrakları as" diyerek sevenlerine seslendi.


    BABA KUTLAMA
    Başarılı     müzisyen Mustafa Ceceli, oğlu Arın'la Türk bayraklarıyla böyle poz verdi. Minik Arın, "Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi.

    USTA PAYLAŞIM
    Pop     Müziğin usta ismi Erol Evgin, sosyal medya hesabında İstiklal Marşı'nı şiir olarak okuduğu videoyla bayramı kutladı.


    ALİŞAN: Bayrağımızla kutluyoruz

    EN GÜZEL BAYRAK
    İspanyol gazetesi Marca, "Dünyanın en güzel bayrağı" anketi başlattı. Ay-yıldızlı bayrağımız 215 bin oy alarak ilk sıraya çıktı...

    BU AKŞAM 21'DE BALKONLARDAYIZ
    İletişim     Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün saat 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.
    Haberler Güncel 23 Nisan'da TBMM’nin açılışının 100. yıldönümünde Türkiye tek yürek!
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