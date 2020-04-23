Coronavirüs, Türk milletinin tek yürek asla olmasına engel değil!
Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 100. yıl dönümünde evlerde coşkuyla kutlanıyor.
23 NİSAN 100'ÜNCÜ YIL MARŞI
Gözlerimde ışık gibi
Bağımsızlık hediyesi
Uyandırır bir bayrama
Bu dünyada bir tek bizi
Gurur bizim, inanç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
Kanatlanan kuşlar gibi
Sonsuz mavi gökler gibi
Selam gönder tüm dünyaya
Dalgalanan bayrağım gibi
Gurur bizim, sevinç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
HAYDİ ÇOCUKLAR SİZİN!
ATV, bu 23 Nisan'da ekranını çocuklara açtı. Çocuklarımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını, bu akşam saat 20.00'de ATV ekranından duyuruyor.
Milletimizin gönlünde bağımsızlığımızın sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklarımız ile bayram coşkusu atv'de yaşanacak! TÜRKİYE'NİN dört bir yanındaki çocukların gönderdiği şarkılar, şiirler ve mesajlar; Hercai'nin minik yıldızı Ebrar Demirbilek'in sunumuyla ekrana gelecek. "ATV'de 23 Nisan" programı, bu akşam saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle olacak.
AS BAYRAKLARI
ATV'nin başarılı sunucusu Esra Erol, evine dev Türk bayrağını astı. Başarılı sunucu, "Haydi Türkiye, as bayrakları as" diyerek sevenlerine seslendi.
BABA KUTLAMA
Başarılı müzisyen Mustafa Ceceli, oğlu Arın'la Türk bayraklarıyla böyle poz verdi. Minik Arın, "Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi.
USTA PAYLAŞIM
Pop Müziğin usta ismi Erol Evgin, sosyal medya hesabında İstiklal Marşı'nı şiir olarak okuduğu videoyla bayramı kutladı.
ALİŞAN: Bayrağımızla kutluyoruz
EN GÜZEL BAYRAK
İspanyol gazetesi Marca, "Dünyanın en güzel bayrağı" anketi başlattı. Ay-yıldızlı bayrağımız 215 bin oy alarak ilk sıraya çıktı...
BU AKŞAM 21'DE BALKONLARDAYIZ
İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün saat 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde İstiklal Marşı okumaya davet etti.