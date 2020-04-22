PEYGAMBER EFENDİMİZ RAMAZAN AYINI NASIL GEÇİRİRDİ?



Hz. Muhammed hayatı boyunca hep sosyal biri olmuştur. Özellikle Ramazan'da hasta ve yaşlılara yaptığı ziyaretleri artırdığı biliniyor. Fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesinde de aktif bir rol üstlenmiştir. Peygamberimiz kendi yaptığı ziyaretlerin yanında diğer müminleri de akraba ziyaretlerine teşvik ederdi. Ümmetine zekat konularında da tavsiyelerde bulunurdu. Hz. Muhammed sahur ve iftarda karnını çok doyurmaz, genelde hurma yiyip su içerdi. Diğer sahabelerden farklı beslenmeyen peygamberimiz, elindekileri de çoğunlukla dağıtırdı. Hz. Muhammed iftar yemeklerinde aşırıya kaçmazdı. Ayrıca Peygamber Efendimiz iftar sofrasında dua etmeyi de severdi. Peygamberimiz teravih namazlarını yalnız ya da cemaatle kılardı. Ramazan ayının son dönemlerinde de ev ahalisiyle gece ibadet ederdi. Hz. Muhammed mutlaka, sahura kalkardı. Peygamber Efendimiz her gün Kur'an-ı Kerim okurdu. Ramazan ayının son on gününe girdiğinde normal günlerden daha fazla ibadete yönelirdi.