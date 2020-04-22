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    • 22.04.2020 08:05
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    : Silah sı sonucu vazife malulü olan Jandarma er 21 yıl sonra oldu

    haberi... ’na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığında 1999 tarihinde vatani görevini yaparken, silah sı sonucu vazife malulü olan Erzincanlı Jandarma Er , tedavi gördüğü ve Araştırma Hastanesinde oldu.

    Tam 21 yıl sonra şehit oldu
    Konuyla ilgili Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sağırsu Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli iken 21 Nisan 1999 tarihinde silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er Ercan Türkmen, 21 Nisan 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı, 22 Nisan 2020 tarihinde saat:13.00'da Ulalar Cemevinde kılınacak cenaze namazının ardından Aziz Dede mezarlığına defnedilecektir. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı dileriz." denildi.
    Haberler Güncel Son dakika: Silah kazası sonucu vazife malulü olan Jandarma er 21 yıl sonra şehit oldu
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