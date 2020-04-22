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    • 22.04.2020 08:25
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    : 'da helikopter destekli sı! Ekipler 700 kişi ve 290 aracı sorguladı

    haberi... 'da polis helikopter destekli sı yaptı. Polis ekipleri uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda dedektör köpeklerle arama yaparken, 700 kişi ve 290 aracı sorguladı.

    Adana'da hareketli saatler! Helikopter destek veriyor

    Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Hürriyet, Dumlupınar, Gülpınar, Havuzlubahçe ve Mirzaçelebi mahallelerinde narkotik suçlara yönelik 270 polisle hava destekli gerçekleştirildi.

    Polis ekipleri uygulamada, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda dedektör köpeklerle arama yaparken, 700 kişi ve 290 aracı sorguladı.

    Denetim sonucu 2 araç trafikten men edildi, 2 sürücüye 8 bin 848 TL idari para cezası verildi. Ayrıca Umumi Hıfsızsıhha Kanunu kapsamında 5 kişiye toplam 3 bin 151 TL idari para cezası uygulandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Adana'da helikopter destekli narkotik uygulaması! Ekipler 700 kişi ve 290 aracı sorguladı
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