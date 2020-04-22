Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2020 20:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2020 20:44
    ABONE OL

    Son dakika: 'da terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

    Son dakika haberine göre, ’da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Haklarında işlem başlatılan 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

    Terör örgütü propagandasına 3 gözaltı

    'da terör örgütü propagandası yapan 3 şüpheli jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. Haklarında işlem başlatılan 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere bırakıldı.

    Isparta'da terör örgütü PKK/KCK/YPG lehine da propagandalar yaptığı belirlenen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı. Güneydoğu illerinden Isparta'ya önceki yıllarda çalışmak için gelen ve inşaatlarda çalıştıkları öğrenilen A.B., İ.K. ve R.Y. kaldıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı.

    Bir süredir sosyal medya hesapları incelenen 3 şüphelinin uzun zamandır terör örgütü PKK/KCK/YPG'yi övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Haberler Güncel Son dakika: Isparta'da terör örgütü propagandasına 3 gözaltı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri