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    • 22.04.2020 19:34
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    Son dakika: 'de terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 6 patlayıcı imha edildi

    Son dakika haberine göre, 'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

    Terör örgütünün inlerinde ele geçirilip imha edildi

    'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü 'ya yönelik operasyonda tespit edilen mağarada 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

    İMHA EDİLDİ
    Bu kapsamda, önceki gün Şemdinli'ye bağlı Boğazköy köyü Keklik Tepe kayalıkları bölgesine operasyon düzenlendi.

    Operasyonda tespit edilen bir mağarada 6 el yapımı patlayıcı, 4 termal şemsiye ve çok miktarda yaşamsal malzeme bulundu.

    Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.

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