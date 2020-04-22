Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2020 23:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2020 23:41
    ABONE OL

    Son dakika: İletişim Başkanlığından 23 Nisan'a özel davet: 'nı balkonlardan okuyalım

    Son dakika haberine göre, İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, ve dolayısıyla yarın 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde okumaya davet etti.

    İstiklal Marşı'nı balkonlardan okuyalım

    İletişim Başkanlığı tüm vatandaşları, ve dolayısıyla yarın 21.00'de evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde okumaya davet etti.


    Başkanlığın "Türkiye'nin Çocukları" temasıyla hazırladığı videoda, 23 Nisan'ın bu yıl hiç alışık olunmayan bir şekilde ama her zamanki heyecanla kutlanacağı belirtildi.

    Videoda, şu ifadeler yer aldı:

    "Çocuklarımızı evlerinde, sağlıkla güvendeyken, ayrı evlerde ama aynı coşku ve neşe ile bir araya getiriyoruz. Yalnız çocuklarımızı değil bütün vatandaşlarımızı, ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarına, pencerelerine çağırıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız ve Meclisimizin açılışının 100. yılını hep birlikte kutlamak için haydi Türkiye, çocuklarımızla saat 21.00'de İstiklal Marşımızı hep birlikte söylemek için bayraklar ellerimizde balkonlardayız, pencerelerdeyiz."

    Haberler Güncel Son dakika: İletişim Başkanlığından 23 Nisan'a özel davet: İstiklal Marşı'nı balkonlardan okuyalım
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri