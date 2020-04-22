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    • 22.04.2020 23:56
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    ve coşkusu EBA TV'de olacak

    EBA TV, ve 'nda özel yayınıyla çocuklara bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak. Kanalın saygı duruşu ve ile başlayacak yayın akışında, 100. , animasyon belgesel, bilgi yarışması, , gölge oyunu, sihirbazlık gösterisi ve çocukların mesajlarına yer verilecek.

    23 Nisan coşkusu TRT EBA TV'de olacak

    EBA TV, ve 'nda özel yayınıyla çocuklara bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak.

    (), 'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşanacak.

    TÜM GÜN SÜRECEK
    Saygı duruşu ve ile başlayacak ve tüm gün sürecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" TRT EBA TV'de olacak.

    Kanalın yayın akışında, 100. , animasyon belgesel, bilgi yarışması, , gölge oyunu, sihirbazlık gösterisi ve çocukların mesajlarına yer verilecek.

    TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ
    Uydu: Türksat 4A
    Kanal: TRT Eğitim 1/2/3
    Frekans: 12084 H 13750

    HD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :12.084 MHz

    Polarizasyon : Yatay (H)

    Sembol oranı : 13.750

    : 2/3

    SD Alış bilgileri:

    Alış frekansı :11.916 MHz

    Polarizasyon : Dikey (V)

    Sembol oranı : 30.000

    FEC : 3/4

    Haberler Güncel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu TRT EBA TV'de olacak
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