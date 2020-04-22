TRT EBA TV, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda özel yayınıyla çocuklara bayram coşkusunu evlerinde yaşatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 100. yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında bayram coşkusu bu yıl evlerde yaşanacak.

TÜM GÜN SÜRECEK

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün sürecek "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını" TRT EBA TV'de olacak.

Kanalın yayın akışında, 100. Yıl Marşı, animasyon belgesel, bilgi yarışması, çizgi film, gölge oyunu, sihirbazlık gösterisi ve çocukların mesajlarına yer verilecek.

TRT-EBA FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12084 H 13750

HD Alış bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4