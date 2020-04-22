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    • 22.04.2020 21:32
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan çağrısı

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ulusal Egemenlik ve Gençlik Bayramı'na ilişkin videolu bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım." ifadelerine yer verdi.

    Bakanı Albayrak'tan 23 Nisan çağrısı
    Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Ulusal Egemenlik ve Gençlik Bayramı'na ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.



    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım." ifadelerine yer verdi.

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