Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Gençlik Bayramı'na ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım." ifadelerine yer verdi.
Egemen gibi ülkemizin pırıl pırıl tüm çocuklarının bu anlamlı davetini cevapsız bırakmayalım. Milli egemenliğimizin 100. yılında 23 Nisan'ın şenliğini ve heyecanını pencerelerimizde ve balkonlarımızda #TürkiyeninÇocukları ile hep beraber yaşayalım. pic.twitter.com/AXCGEWPG2o— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 22, 2020